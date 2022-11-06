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33 минуты назад

В Башкирии возбудили дело по факту крупного ДТП

ТАССиещё 3

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили после ДТП в Чекмагушевском районе Башкирии, где четыре человека погибли, пятеро пострадали. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии возбудили дело по факту крупного ДТП
Фото: 

"Уже на месте аварии назначили ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками следственного подразделения отдела МВД России по Чекмагушевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Авария произошла поздно вечером 5 ноября на 64-м км дороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли. Столкнулись Volkswagen Caravelle под управлением 57-летнего жителя Благоварского района и грузовой "МАЗ", которым управлял 40-летний уроженец Пензенской области. В результате ДТП погибли четыре человека из Volkswagen, еще пять, включая ребенка, получили травмы.

"В настоящее время местные врачи борются за их жизни. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра", - написал Севастьянов.

ДТП,Volkswagen Caravelle,Volkswagen,МВД России,
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