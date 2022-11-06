В Башкирии возбудили дело по факту крупного ДТП

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили после ДТП в Чекмагушевском районе Башкирии, где четыре человека погибли, пятеро пострадали. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.