Пострадавший в ДТП в центре Москвы пешеход скончался

Пешеход, пострадавший в ДТП на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице в воскресенье, 6 ноября.
В пресс-службе подчеркнули, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
— На улице Садовой-Самотечной в районе дома 3 произошел наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте, — говорится в сообщении.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».
ДТП, о котором идет речь, произошло утром в воскресенье. Автомобиль наехал на пешехода на Садовой-Самотечной улице. Движение транспорта на участке около дома № 3 осуществляется по двум полосам из пяти. Московским водителям порекомендовали выбирать пути объезда.