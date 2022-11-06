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38 минут назад

В Челябинской области в ДТП с участием фуры погиб водитель автобуса

Газета.Ruиещё 2

В Челябинской области молодой человек, находившийся за рулем грузового автомобиля, допустил столкновение с автобусом, водитель которого погиб, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

В Челябинской области в ДТП с участием фуры погиб водитель автобуса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

6 ноября 2022 года в 6:10 на 34-м км автомобильной дороги, недалеко от Екатеринбурга, 25-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом Кроне не справился с управлением. По предварительным данным, он допустил занос транспортного средства, из-за чего столкнулся с автобусом «КАВЗ», едущим в том же направлении. 64-летний мужчина — водитель автобуса — получил серьезные травмы, из-за чего скончался на месте происшествия.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находился только потерпевший.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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