В Челябинской области в ДТП с участием фуры погиб водитель автобуса

В Челябинской области молодой человек, находившийся за рулем грузового автомобиля, допустил столкновение с автобусом, водитель которого погиб, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

6 ноября 2022 года в 6:10 на 34-м км автомобильной дороги, недалеко от Екатеринбурга, 25-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом Кроне не справился с управлением. По предварительным данным, он допустил занос транспортного средства, из-за чего столкнулся с автобусом «КАВЗ», едущим в том же направлении. 64-летний мужчина — водитель автобуса — получил серьезные травмы, из-за чего скончался на месте происшествия.