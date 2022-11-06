В Пензе сбили женщину и девочку-подростка

Накануне вечером в Пензе произошло ДТП с участием двух пешеходов. Соответствующая информация размещена в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Фото: Пенза-Обзор Пенза-Обзор

Автор поста пояснил, что авария случилась примерно в 19:30 недалеко от въезда в село Богословка Пензенского района.По его словам, водитель автомобиля произвел наезд на двух пешеходов — женщину и 14-летнего ребенка.

В комментариях к фото с места аварии был задан вопрос о состоянии пострадавших.

«Живы, но в реанимации», — пояснила жительница Пензы.

Она уточнила, что в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. «С ней всё хорошо», — добавила женщина.