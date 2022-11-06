Полицейский сбил сына пенсионера МВД на переходе в Москве

В Москве пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе. Пострадавший оказался сыном пенсионера МВД. Об инциденте сообщает «МК».

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ДТП произошло накануне около 23 часов на Туристской улице. Водитель Kia Rio сбил переходившего дорогу 16-летнего школьника, выехал на встречную полосу, задел BMW и врезался в дерево.

По данным «МК», за рулем находился 37-летний лейтенант, инспектор патрульной службы ОМВД «Северное Тушино».

Подросток – сын пенсионера МВД. Он отделался легкой травмой, помощь медиков ему не потребовалась.

Полицейский в момент ДТП был не на службе, его доставили в больницу с ушибами. По предварительной информации, он был нетрезв.