Полицейский сбил сына пенсионера МВД на переходе в Москве

В Москве пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе. Пострадавший оказался сыном пенсионера МВД. Об инциденте сообщает «МК».
ДТП произошло накануне около 23 часов на Туристской улице. Водитель Kia Rio сбил переходившего дорогу 16-летнего школьника, выехал на встречную полосу, задел BMW и врезался в дерево.
По данным «МК», за рулем находился 37-летний лейтенант, инспектор патрульной службы ОМВД «Северное Тушино».
Подросток – сын пенсионера МВД. Он отделался легкой травмой, помощь медиков ему не потребовалась.
Полицейский в момент ДТП был не на службе, его доставили в больницу с ушибами. По предварительной информации, он был нетрезв.
Ранее суд признал виновным полицейского, который ударил ногой мужчину, пытавшегося остановить драку.