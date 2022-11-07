Дорожный конфликт в Москве закончился поножовщиной

Дорожный конфликт между таксистом и водителем грузовика закончился поножовщиной, в результате которой пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел в Коломенском проезде в районе дома 10. Между водителем грузовика и таксистом произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний три раза ножом ударил своего оппонента, а потом скрылся. Потерпевший госпитализирован в ГКБ № 13 с предварительным диагнозом непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и левого плеча", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший водитель грузовика - гражданин Киргизии.
"По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина", - добавил он.