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19 минут назад

В Москве таксист ранил водителя грузовика в ходе дорожного конфликта

ТАССиещё 2

Дорожный конфликт между таксистом и водителем грузовика закончился поножовщиной, в результате которой пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

Дорожный конфликт в Москве закончился поножовщиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел в Коломенском проезде в районе дома 10. Между водителем грузовика и таксистом произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний три раза ножом ударил своего оппонента, а потом скрылся. Потерпевший госпитализирован в ГКБ № 13 с предварительным диагнозом непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и левого плеча", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший водитель грузовика - гражданин Киргизии.

"По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина", - добавил он.

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