Дорожный конфликт в Москве закончился поножовщиной

"Инцидент произошел в Коломенском проезде в районе дома 10. Между водителем грузовика и таксистом произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний три раза ножом ударил своего оппонента, а потом скрылся. Потерпевший госпитализирован в ГКБ № 13 с предварительным диагнозом непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и левого плеча", - сказал собеседник агентства.