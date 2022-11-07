Соленые огурцы "организовали" дорожную пробку в Подмосковье

В подмосковном Реутове на улице Победы водители попали в пробку из-за банок с малосольными огурцами, которые высыпались из грузовика, сообщили в Telegram-канале «Реутов SOS Новости» и опубликовали видео с места происшествия.

Фото: Реутов SOS Реутов SOS

На кадрах видно, что на проезжей части лежат десятки банок с овощами. Рядом с ними стоит «Газель», из кузова которой высыпались соленья, и патрульный автомобиль. Некоторые очевидцы разглядели среди рассыпавшегося груза моченые яблоки и законсервированные помидоры. Часть дороги перекрыли сотрудники ГИБДД.