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35 минут назад

Дорогу в Подмосковье завалило банками с солеными огурцами из грузовика

Газета.Ru

В подмосковном Реутове на улице Победы водители попали в пробку из-за банок с малосольными огурцами, которые высыпались из грузовика, сообщили в Telegram-канале «Реутов SOS Новости» и опубликовали видео с места происшествия.

Соленые огурцы "организовали" дорожную пробку в Подмосковье
Фото: Реутов SOSРеутов SOS

На кадрах видно, что на проезжей части лежат десятки банок с овощами. Рядом с ними стоит «Газель», из кузова которой высыпались соленья, и патрульный автомобиль. Некоторые очевидцы разглядели среди рассыпавшегося груза моченые яблоки и законсервированные помидоры. Часть дороги перекрыли сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на Кубани «КамАЗ» засыпал автодорогу и магазин свеклой. А в Курской области «КамАЗ» рассыпал по проезжей части свиные кишки.

ДТП,ГИБДД,
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