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1 час назад

Водитель два часа ехал на скорости 126 км/ч из-за сломанного круиз-контроля

Газета.Ru

Водитель в Китае остался невредимым после того, как круиз-контроль на его машине вышел из строя на скорости 126 км/ч, пишет Asia One.

Водитель два часа ехал на скорости 126 км/ч из-за сломанного круиз-контроля
Фото: weibo/asiaone.comweibo/asiaone.com

Мужчине по фамилии Се удалось избежать столкновения с другими участниками дорожного движения благодаря усилиям полицейских, расчищавших для него дорогу. По словам водителя, круиз-контроль на его автомобиле вышел из строя. Он пытался затормозить, нажимая на педаль и пытаясь заглушить двигатель, но это не приносило результата.

«Я еду со скоростью 126 км/ч, тормоза не работают. Думаю, что я умру», — сообщил полицейским по телефону Се.

В конце концов, офицеры сопроводили водителя на крутой подъем и с помощью инженера, дающего инструкции китайцу по телефону, смогли остановить машину. О том, что стало причиной неисправности пока неизвестно. Сам мужчина считает, что поломка могла пройти из-за пролитого на руль чая.

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