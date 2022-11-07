Водитель два часа ехал на скорости 126 км/ч из-за сломанного круиз-контроля

Водитель в Китае остался невредимым после того, как круиз-контроль на его машине вышел из строя на скорости 126 км/ч, пишет Asia One.
Мужчине по фамилии Се удалось избежать столкновения с другими участниками дорожного движения благодаря усилиям полицейских, расчищавших для него дорогу. По словам водителя, круиз-контроль на его автомобиле вышел из строя. Он пытался затормозить, нажимая на педаль и пытаясь заглушить двигатель, но это не приносило результата.
«Я еду со скоростью 126 км/ч, тормоза не работают. Думаю, что я умру», — сообщил полицейским по телефону Се.
В конце концов, офицеры сопроводили водителя на крутой подъем и с помощью инженера, дающего инструкции китайцу по телефону, смогли остановить машину. О том, что стало причиной неисправности пока неизвестно. Сам мужчина считает, что поломка могла пройти из-за пролитого на руль чая.