Водитель два часа ехал на скорости 126 км/ч из-за сломанного круиз-контроля

Водитель в Китае остался невредимым после того, как круиз-контроль на его машине вышел из строя на скорости 126 км/ч, пишет Asia One.

Фото: weibo/asiaone.com weibo/asiaone.com

Мужчине по фамилии Се удалось избежать столкновения с другими участниками дорожного движения благодаря усилиям полицейских, расчищавших для него дорогу. По словам водителя, круиз-контроль на его автомобиле вышел из строя. Он пытался затормозить, нажимая на педаль и пытаясь заглушить двигатель, но это не приносило результата.

«Я еду со скоростью 126 км/ч, тормоза не работают. Думаю, что я умру», — сообщил полицейским по телефону Се.