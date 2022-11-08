Массовое ДТП произошло в Иркутске из-за снегопада

"В результате автоаварии повреждены 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС ", - говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, указано, что при столкновении никто из людей не пострадал и не погиб.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в районе поселка Угловое под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 40 автомобилей. В настоящее время движение по мосту затруднено, водителей просят искать другие пути. Кстати, отмечают правоохранители, массовые ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. При этом на дорогах области утром был гололед.