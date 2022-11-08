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57 минут назад

В Башкирии автобус столкнулся с грузовиком

ТАСС

Маршрутный автобус столкнулся с "Камазом" в городе Стерлитамаке (Башкирия). Пострадали водитель и кондуктор автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Башкирии автобус столкнулся с грузовиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 18:25 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о столкновении маршрутного автобуса марки "Нефаз" и фуры "Камаз" на повороте ул. Бабушкина в городе Стерлитамаке", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, в автобусе находились 10 человек, из которых пострадали двое - водитель и кондуктор. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Силы и средства МЧС России выехали на место, деблокирование не потребовалось, розлива топлива нет. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.

ДТП,МЧС России,ГИБДД,Нефаз,
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