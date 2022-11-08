В Башкирии автобус столкнулся с грузовиком

"В 18:25 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о столкновении маршрутного автобуса марки "Нефаз" и фуры "Камаз" на повороте ул. Бабушкина в городе Стерлитамаке", - сообщает пресс-служба.