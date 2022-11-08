Новый электрический Hummer разбили через 20 км после покупки

Американский блогер под ником Mondi опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, в котором похвастался приобретением нового электрического внедорожника GMC Hummer EV. После того, как мужчина подписал все необходимые документы в дилерском центре, он вместе с друзьями отправился в первую поездку, которая пошла не по плану. Спустя всего 20 километров пути, владелец автомобиля не рассчитал собственные возможности и попал в аварию.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Блогер приобрел Hummer EV в модификации Edition 1. Электрический пикап оборудован трехмоторной силовой установкой, суммарная отдача которой составляет 1014 лошадиных сил. У внедорожника есть режим под названием Watts to Freedom, который позволяет ему разгоняться до «сотни» всего за три секунды. Эта опция и сыграла злую шутку с новоиспеченным владельцем машины.

После непродолжительной поездки по асфальтированной дороге блогер вместе с друзьями на заднем ряду выехали на гравийное покрытие. Именно там мужчина решил проверить вышеупомянутый «режим свободы». После резкого набора скорости водитель не рассчитал свои возможности, въехав в канаву. От удара у Хаммера повредило заднюю подвеску. Кроме того, у электропикапа отвалилось несколько частей днища.