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8 минут назад

Новый электрический Hummer разбили через 20 километров после покупки

Motor.ru

Американский блогер под ником Mondi опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, в котором похвастался приобретением нового электрического внедорожника GMC Hummer EV. После того, как мужчина подписал все необходимые документы в дилерском центре, он вместе с друзьями отправился в первую поездку, которая пошла не по плану. Спустя всего 20 километров пути, владелец автомобиля не рассчитал собственные возможности и попал в аварию.

Новый электрический Hummer разбили через 20 км после покупки
Фото: Motor.ruMotor.ru

Блогер приобрел Hummer EV в модификации Edition 1. Электрический пикап оборудован трехмоторной силовой установкой, суммарная отдача которой составляет 1014 лошадиных сил. У внедорожника есть режим под названием Watts to Freedom, который позволяет ему разгоняться до «сотни» всего за три секунды. Эта опция и сыграла злую шутку с новоиспеченным владельцем машины.

После непродолжительной поездки по асфальтированной дороге блогер вместе с друзьями на заднем ряду выехали на гравийное покрытие. Именно там мужчина решил проверить вышеупомянутый «режим свободы». После резкого набора скорости водитель не рассчитал свои возможности, въехав в канаву. От удара у Хаммера повредило заднюю подвеску. Кроме того, у электропикапа отвалилось несколько частей днища.

В начале апреля владелец Ferrari 488 GTB не долго радовался покупке суперкара. Спустя всего три километра пути мужчина не справился с управлением, после чего врезался в отбойник.

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