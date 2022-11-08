В центре Москвы машина полиции столкнулась с легковушкой

Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой машиной в центре Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"Сегодня около 20:00 часов вечера на пересечении Бакунинской и Спартаковской улиц произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из них является служебным транспортным средством столичной полиции. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.