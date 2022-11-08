В центре Москвы машина полиции столкнулась с легковушкой

"Сегодня около 20:00 часов вечера на пересечении Бакунинской и Спартаковской улиц произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из них является служебным транспортным средством столичной полиции. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.