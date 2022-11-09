Фура врезалась в Kia с подростками, 17-летний водитель погиб

В Волгограде водитель грузовика устроил смертельное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области/VK ГУ МВД России по Волгоградской области/VK

По предварительной информации, вечером 8 ноября водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра при повороте и столкнулся с Kia Rio, которая двигалась во встречном направлении.

За рулем Kia находился 17-летний подросток, он скончался на месте. Отмечается, что у него не было водительского удостоверения. Два человека, 16-летняя пассажирка и 17-летний пассажир корейской легковушки, госпитализированы с различными травмами.