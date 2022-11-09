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1 час назад

В Волгограде фура врезалась в Kia с подростками, 17-летний водитель погиб

Газета.Ruиещё 6

В Волгограде водитель грузовика устроил смертельное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Фура врезалась в Kia с подростками, 17-летний водитель погиб
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области/VKГУ МВД России по Волгоградской области/VK

По предварительной информации, вечером 8 ноября водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра при повороте и столкнулся с Kia Rio, которая двигалась во встречном направлении.

За рулем Kia находился 17-летний подросток, он скончался на месте. Отмечается, что у него не было водительского удостоверения. Два человека, 16-летняя пассажирка и 17-летний пассажир корейской легковушки, госпитализированы с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании 58-летнему водителю грузовика меры пресечения, рассказали в ведомстве.

ДТП,Kia Rio,Kia,
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