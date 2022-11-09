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35 минут назад

МВД Украины заявило о 600 ДТП за сутки из-за отключений электричества

Газета.Ruиещё 3

За сутки на автодорогах Украины произошло более 600 ДТП, рассказал первый замминистра украинского МВД Евгений Енин, сообщает Telegram-канал ведомства.

МВД Украины заявило о 600 ДТП за сутки из-за отключений электричества
Фото: Максим Богодвид/РИА НовостиМаксим Богодвид/РИА Новости

«Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах государства произошло более 600 ДТП, в том числе с пострадавшими. Погибли 7 человек, а 71 человек травмирован», — сказал Енин.

За первые семь месяцев 2022 года на Украине в среднем за сутки происходило 190 дорожных аварий, уточняет агентство РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД Украины. Местное сетевое издание «Странa.ua» приводит данные нацполиции, согласно которой согласно которой за период с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов — это на 25% больше показателя двух предыдущих недель.

Ранее компания «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электричества по всей стране с 9 ноября.

ДТП,Евгений Енин,
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