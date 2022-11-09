Стали известны подробности гибели Стремоусова

Водитель грузовика, совершивший опасный маневр, предположительно стал виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, водитель автомобиля, в котором ехал Стремоусов, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате аварии внедорожник получил сильные повреждения. В частности, от шасси оторвало бронекапсулу.