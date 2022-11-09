В Нижнем Новгороде водитель BMW перекрыл «скорой» проезд к роддому

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что сотрудниками ГИБДД был привлечён к ответственности водитель BMW , который перекрыл своим автомобилем проезд к роддому. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

«29-летний мужчина, имеющий 5-летний стаж вождения, с совершением правонарушения в области дорожного движения согласился. Свои действия он объяснил отсутствием свободного парковочного места около медицинского учреждения. На водителя наложен штраф в размере 2 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы обратили внимание на нарушение благодаря видеоролику из машины скорой помощи. Водитель «скорой» рассказал, что водитель на BMW поставил машину на дороге прямо перед шлагбаумом роддома в Ленинском районе, тем самым перекрыв путь к приемному отделению. Автомобиль помешал проехать «скорой» с рожающей женщиной внутри. Уточняется, что женщина была на 21-й неделе беременности, у неё была угроза выкидыша и кровотечение.