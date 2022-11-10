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1 час назад

Появились подробности гибели двухлетней россиянки в ДТП на зебре

Lenta.ru

В Новосибирской области 70-летний россиянин за рулем Honda насмерть сбил двухлетнего ребенка. Подробности случившегося в регионе появились у KP.RU.

Появились подробности гибели двухлетней россиянки в ДТП на зебре
Фото: Прокуратура НСОПрокуратура НСО

Авария произошла в микрорайоне Подгорный. Россиянка с двумя детьми четырех и двух лет переходила дорогу по зебре. В детском саду «Сибирячок» сообщили, что мать вела детей в детсад.

Автомобиль сбил россиянку с двумя детьми на зебре

Двухлетняя девочка погибла на месте аварии. Женщина и четырехлетний ребенок попали в больницу. Водитель Honda задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Об аварии стало известно в среду, 9 ноября. Водитель легкового авто сбил троих человек, когда двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный.

Ранее в Москве водитель Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По информации полиции, виновник ДТП проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.

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