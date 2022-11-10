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2 часа назад

Томский таксист спас людей из машины за секунды до взрыва

Газета.Ru

В Томске водитель такси спас двух человек из горящей машины за несколько секунд до взрыва, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Таксист спас людей из горящей машины за секунды до взрыва
Фото: скрин видеоскрин видео

Таксист Владимир Черников рассказал, что, доставляя пассажирку домой, заметил аварию на улице Сибирской. 22-летний водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После ДТП из машины пошел дым.

Черников остановился, попросил клиентку вызвать «скорую» и направился к машине. Таксист привел в чувства потерявшего сознание водителя и вытащил из машины. Следом он достал пассажира, у которого были сломаны ноги. Черников посадил пострадавших к себе и дождался медиков.

«Только вытащили, не знаю, на сколько мы отошли, тут полностью вся машина загорелась. А потом через несколько секунд произошел взрыв», — рассказал таксист.

ДТП,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,Владимир Черников,
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