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20 минут назад

Такси с семью людьми перевернулось у стен кремля в Нижнем Новгороде

Газета.Ruиещё 4

Пьяный водитель такси среди ночи протаранил автобусную остановку под стенами нижегородского кремля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Запись аварии появилась в сети.

Такси перевернулось у стен нижегородского кремля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автомобиль столкнулся с бордюром у стен кремля, перевернулся и на крыше въехал в остановку, на которой в момент ДТП никого не было. По данным полиции, за рулем находился 22-летний водитель (стаж — четыре года) в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в медучреждение. Полицейские установили, что в момент аварии в автомобиле такси находились семь человек.

Водитель машины привлечен к административной ответственности по статье 2.8 КоАП РФ за езду в пьяном состоянии и по статье 12.33 КоАП РФ за снос остановки.

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