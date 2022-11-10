Такси перевернулось у стен нижегородского кремля

Пьяный водитель такси среди ночи протаранил автобусную остановку под стенами нижегородского кремля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Запись аварии появилась в сети.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Автомобиль столкнулся с бордюром у стен кремля, перевернулся и на крыше въехал в остановку, на которой в момент ДТП никого не было. По данным полиции, за рулем находился 22-летний водитель (стаж — четыре года) в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в медучреждение. Полицейские установили, что в момент аварии в автомобиле такси находились семь человек.