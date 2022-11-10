«Вышел на встречку». Основатель украинской «Руси единой» погиб в Крыму

Бывший депутат Верховной рады, основатель украинской партии «Русь единая» и российского движения «За Русь Единую» Алексей Ременюк погиб в результате аварии в Симферополе в Крыму, сообщил Telegram-канал Mash. 66-летнего политика остановили сотрудники полиции, когда он ехал с дня рождения друга. Когда выяснилось, что Ременюк употреблял алкоголь, полицейские попытались задержать экс-депутата, он сел в машину и во время погони попал в смертельное ДТП со встречным грузовиком. Что случилось в Симферополе и кем был депутат, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: сайт движения "За Русь единую" сайт движения "За Русь единую"

Экс-депутат Верховной Рады Украины, предприниматель и член партий "Громада", "Батькивщина" и "Русь Единая" Алексей Ременюк погиб в ДТП в Симферополе, сообщил Telegram-канал Mash.

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Утверждается, что 66-летний политик ехал вечером 9 ноября с дня рождения друга на своем Range Rover. После того, как полицейские остановили его автомобиль и проверили документы, Ременюка попросили пройти медосвидетельствование на алкоголь. Тест показал, что политик употреблял спиртное, и когда полицейские попытались его задержать, Ременюк "вырвался из рук, прыгнул за руль и дал по газам, протащил ДПСника на двери авто по асфальту, а когда началась погоня, вышел на встречку по объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте".

Отмечается, что по данному факту начата проверка. Информацию о гибели Ременюка подтвердил изданию РБК его коллега по движению "За Русь единую" Михаил Житков.

"Это случилось в понедельник. Сегодня были похороны. Отпевание прошло в храме Невского [в Севастополе]", — сказал он.

Экономист, политик

До прихода в политику, в советские годы, Ременюк работал на позициях, связанных с бухучетом и финансами – на комбинате "Симферопльский", в колхозе имени Ильича Бахчисарайского района, а затем возглавил предприятия "Алби" и "Альянс-холдинг". В 1996 году стал председателем совета директоров ЗАО "Цитробел", а затем ОАО "Белветамины" в Белгороде. Ременюк попал в Раду в 1988 году с партией "Громада", а в 1999 перешел в "Батькивщину" и руководил крымским отделением партии, состоял в комитете по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством.

Уже на следующих выборах, в 2002 году, избирался от Блока Юлии Тимошенко. В том же году снова сменил партийную прописку и перешел в "Народовластие". С коллегами по фракции Петром Толочко и Станиславом Сафроновым основал Славянский народно-патриотический союз (СНПС), который впоследствии превратится в Партию Политики Путина (2006), а затем и в "Русь единую" (2008).

Восьмой административный суд во Львове 24 июня 2022 года запретил партию "Русь единая". В 2004 году получил должность уполномоченного представителя группы "Демократические инициативы Народовластие". С сентября 2004 по февраль 2006 года был представителем фракции "Единая Украина". В Раде состоял в комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, водил в набсовет Укрэксимбанка.

Когда в 2006 году СНПС переименовали в Партию политики Путина, Ременюк первым номером пошел на парламентские выборы, однако избран не был, набрав всего 0,12% голосов избирателей. Спустя 2 года партия получила новое название – "Русь единая". Партию Ременюк организовал "с целью защиты, поддержки и объединения народов трех восточнославянских государств: России, Украины и Беларуси".

В 2012 году он снова попытался вернуться в Раду, на этот раз – по одномандатному округу от Крыма. Однако и в этот раз попасть в раду не вышло. На то время Ременюк был гендиректором предприятия "РеАл-Лига". С тех пор вернуться в большую политику Ременюк не пытался и, по данным крымских СМИ, занимался ресторанным бизнесом вместе с сыном Дмитрием.