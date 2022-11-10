На трассе под Сызранью произошла страшная авария

Авария произошла сегодня, 10 ноября, на 902 км трассы М5. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались во встречном направлении. Погибла одна из пассажирок.

Фото: СОВА СОВА

На место оперативно прибыли спасатели ПСО Сызрани. Они с помощью гидроинструмента извлекли тело женщины и передали сотрудникам полиции. Аварийно-спасательные работы длились с 16:59 до 18:43.

На месте также работали сотрудники МЧС, медики. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.