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2 часа назад

Движение на МКАД рядом с «Крокус Экспо» ограничено из-за столкновения автомобиля и мотоцикла

Агентство «Москва»иещё 4

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне 67 км МКАД рядом с международным выставочным центром «Крокус Экспо». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На внешней стороне 67 км МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осуществляется по трем из шести полос. Водителей просят выбирать пути объезда.

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