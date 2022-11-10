Движение на МКАД рядом с «Крокус Экспо» ограничено из-за столкновения автомобиля и мотоцикла

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне 67 км МКАД рядом с международным выставочным центром «Крокус Экспо». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.