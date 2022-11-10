Пострадавший в аварии на 67-м километре МКАД мотоциклист попал в больницу

Мотоциклист, попавший в ДТП на 67-м километре МКАД, был госпитализирован. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В результате дорожной аварии водитель мотоцикла получил ранения и был госпитализирован в медучреждение, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, говориться в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москва».

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла 10 ноября на внешней стороне 67-го километра МКАД. Движение транспорта осуществляется по трем полосам из шести.