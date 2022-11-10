Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
47 минут назад

Пострадавший в аварии на 67-м километре МКАД мотоциклист попал в больницу

Вечерняя Москва

Мотоциклист, попавший в ДТП на 67-м километре МКАД, был госпитализирован. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Пострадавший в аварии на 67-м километре МКАД мотоциклист попал в больницу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В результате дорожной аварии водитель мотоцикла получил ранения и был госпитализирован в медучреждение, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, говориться в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москва».

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла 10 ноября на внешней стороне 67-го километра МКАД. Движение транспорта осуществляется по трем полосам из шести.

Другая авария произошла 8 ноября на западе столицы, где в районе Кунцево загорелся автомобиль. Из-за происшествия было затруднено движение в сторону Московской кольцевой автодороги, но на данный момент его восстановили.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители