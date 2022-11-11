В Крыму военный грузовик врезался в легковушку, пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, пострадали 15 военнослужащих и двое гражданских. Авария произошла у села Орденоносное в Джанкойском районе. Военный «КамАЗ» лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер», вылетел с дороги и перевернулся.
Травмы получили 17 человек: 15 военнослужащих и двое из «Лансера».
Ранее восемь человек пострадали и двое погибли при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем Toyota Corolla в Новосибирске.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что авария произошла на улице Титова в Ленинском районе. Из-за произошедшего правоохранители перекрыли одну полосу автодороги и трамвайные пути в одном направлении.
Сообщалось также, что среди пострадавших два пассажира легковушки и четверо пассажиров маршрутки.
До этого в Новосибирской области на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.