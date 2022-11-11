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2 минуты назад

Baza: в Крыму военный грузовик врезался в легковушку

Газета.Ru

В Крыму военный грузовик врезался в легковушку, пишет Telegram-канал Baza.

В Крыму военный грузовик врезался в легковушку
Фото: Телеграм-канал «Baza»Телеграм-канал «Baza»

По данным канала, пострадали 15 военнослужащих и двое гражданских. Авария произошла у села Орденоносное в Джанкойском районе. Военный «КамАЗ» лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер», вылетел с дороги и перевернулся.

Травмы получили 17 человек: 15 военнослужащих и двое из «Лансера».

Ранее восемь человек пострадали и двое погибли при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем Toyota Corolla в Новосибирске.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что авария произошла на улице Титова в Ленинском районе. Из-за произошедшего правоохранители перекрыли одну полосу автодороги и трамвайные пути в одном направлении.

Сообщалось также, что среди пострадавших два пассажира легковушки и четверо пассажиров маршрутки.

До этого в Новосибирской области на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.

ДТП,Toyota Corolla,Toyota,
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