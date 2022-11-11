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38 минут назад

В Дмитрове водитель фургона задавил женщину и уехал с места ДТП на такси

Газета.Ruиещё 2

В подмосковном Дмитрове водитель фургона Peugeot выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину, а затем покинул место аварии на такси, сообщает Telegram-канал Shot.

Водитель фургона насмерть сбил женщину и уехал с места ДТП на такси
Фото: Telegram-канал ShotTelegram-канал Shot

По его данным, автомобиль вылетел на тротуар из двора. Попавшая под колеса автомобиля 47-летняя женщина погибла, получив несовместимую с жизнью травму головы.

На видеозаписи с места происшествия видно, как после ДТП водитель фургона покинул автомобиль, дошел до проезжей части ближайшей улицы и сел в такси. Тем не менее полицейским удалось задержать мужчину.

ДТП,Peugeot,
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