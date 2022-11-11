Водитель фургона насмерть сбил женщину и уехал с места ДТП на такси

В подмосковном Дмитрове водитель фургона Peugeot выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину, а затем покинул место аварии на такси, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Telegram-канал Shot Telegram-канал Shot

По его данным, автомобиль вылетел на тротуар из двора. Попавшая под колеса автомобиля 47-летняя женщина погибла, получив несовместимую с жизнью травму головы.