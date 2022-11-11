Лыжника-олимпийца задержали за пьяное вождение

В Москве задержан российский лыжник Антон Каменев, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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36-летний спортсмен управлял Land Rover, когда его остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Теперь лыжнику грозит до двух лет лишения свободы.

При этом ранее Каменева уже привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования.