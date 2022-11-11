Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
41 минуту назад

Лыжника-олимпийца задержали за пьяное вождение

Елена Прошина

В Москве задержан российский лыжник Антон Каменев, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Лыжника-олимпийца задержали за пьяное вождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

36-летний спортсмен управлял Land Rover, когда его остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Теперь лыжнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Дмитрове водитель фургона задавил женщину и уехал с места ДТП на такси

При этом ранее Каменева уже привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Антон Каменев — член олимпийской сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине. Накануне Игр в Ванкувере в 2009 году он был дисквалифицирован на два года из-за допинга. Каменева поймали на употреблении амфетамина перед чемпионатом России. До этого он считался одним из главных кандидатов на участие в ОИ в Ванкувере.

ДТП,Rover,Land Rover,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители