Лыжника-олимпийца задержали за пьяное вождение

В Москве задержан российский лыжник Антон Каменев, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
36-летний спортсмен управлял Land Rover, когда его остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Теперь лыжнику грозит до двух лет лишения свободы.
При этом ранее Каменева уже привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Антон Каменев — член олимпийской сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине. Накануне Игр в Ванкувере в 2009 году он был дисквалифицирован на два года из-за допинга. Каменева поймали на употреблении амфетамина перед чемпионатом России. До этого он считался одним из главных кандидатов на участие в ОИ в Ванкувере.