На странице «Ночные любители скорости» во «ВКонтакте» появилось видео ДТП на Симферопольском шоссе в Москве, которое произошло сегодня, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что на 29-м километре трассы М-2 «Крым» произошла авария с участием четырех автомобилей. Виновником ДТП стал автовоз, который пробил ограждение и вылетел на встречную полосу. На своем пути он также задел несколько машин.

На кадрах видно, что автовоз перегородил сразу несколько полос на дороге. Также на шоссе видны фрагменты разбитых машин. Движение на дороге парализовано по двум полосам из четырех в обе стороны.