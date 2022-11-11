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1 час назад

Появилось видео ДТП на Симферопольском шоссе

Елена Прошина

На странице «Ночные любители скорости» во «ВКонтакте» появилось видео ДТП на Симферопольском шоссе в Москве, которое произошло сегодня, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что на 29-м километре трассы М-2 «Крым» произошла авария с участием четырех автомобилей. Виновником ДТП стал автовоз, который пробил ограждение и вылетел на встречную полосу. На своем пути он также задел несколько машин.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

На кадрах видно, что автовоз перегородил сразу несколько полос на дороге. Также на шоссе видны фрагменты разбитых машин. Движение на дороге парализовано по двум полосам из четырех в обе стороны.

По данным Telegram-канала Дептранса Москвы, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О пострадавших пока ничего неизвестно.

ДТП,Видео,
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