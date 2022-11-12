В Дагестане произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, погибли три человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства внутренних дел.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ДТП произошло 11 ноября около 22:30 на 947-м километре автодороги «Кавказ» в Дербентском районе. По данным ведомства, за рулем «ВАЗ-21099» находился 19-летний житель Курахского района. Молодой человек выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, которым управлял житель Акушинского района.

Известно, что в результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 20 и 24 лет, проживавшие в Дербентском районе.

Накануне сообщалось, что в Сургуте женщина на машине въехала в качели, на которых качались дети.