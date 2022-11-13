В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Башкирии разыскивается водитель, который сегодня, 13 ноября, около 01:00 в Нефтекамске сбил женщину насмерть и скрылся. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Фото: ГОРОБЗОР.РУ ГОРОБЗОР.РУ

Уточняется, что авария произошла на улице Ленина в Нефтекамске. 61-летняя жительница Янаульского района скончалась на месте ДТП.