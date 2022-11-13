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1 час назад

В Башкирии разыскивают водителя, сбившего женщину насмерть

ГОРОБЗОР.РУ

В Башкирии разыскивается водитель, который сегодня, 13 ноября, около 01:00 в Нефтекамске сбил женщину насмерть и скрылся. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Уточняется, что авария произошла на улице Ленина в Нефтекамске. 61-летняя жительница Янаульского района скончалась на месте ДТП.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом происшествии, просят сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону: 8-(347)-235-84-02.

ДТП,ГИБДД,
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