В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Башкирии разыскивается водитель, который сегодня, 13 ноября, около 01:00 в Нефтекамске сбил женщину насмерть и скрылся. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Уточняется, что авария произошла на улице Ленина в Нефтекамске. 61-летняя жительница Янаульского района скончалась на месте ДТП.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом происшествии, просят сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону: 8-(347)-235-84-02.