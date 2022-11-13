В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода

По предварительным данным полицейских, около 19:00, 57-летний водитель автобуса ГАЗ двигался по ул. Гидротехнической в направлении ул. Дорофеева и сбил мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Пешеход скончался до прибытия "скорой".
Начальник отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти Алексей Качкин, пояснил, что в аварии участвовал водитель автобуса 313-го маршрута.
"Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.