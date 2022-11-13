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1 час назад

В Красноярском крае в ДТП пострадали три человека

ТАСС

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Красноярском крае. Как сообщается в воскресенье с Telegram-канале регионального ГУ МВД, в ДТП пострадали три человека, включая двух детей.

В Красноярском крае в ДТП пострадали три человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП пострадала водитель легковушки, а также двое ее несовершеннолетних пассажира", - сообщила пресс-служба.

По предварительным данным, женщина - водитель легкового автомобиля, в салоне которого находились ее дочери 9 и 10 лет, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. ДТП произошло в воскресенье днем на 613-м км федеральной трассы "Сибирь".

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