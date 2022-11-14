Автобус столкнулся с грузовиком на российской трассе

На трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском автобус «Неоплан» столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате ДТП десять человек госпитализировали. Об этом сообщается на портале NGS.RU.
По предварительной информации, от удара припаркованный грузовик въехал в другой большегруз на российской трассе.
В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены семь мужчин и три женщины, находившихся в общественном транспорте. По некоторым данным, разбившийся автобус — служебный.
Сейчас на месте ДТП начали работу сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что Land Cruiser врезался в самосвал на трассе в Амурской области и загорелся. Авария произошла в Шимановском районе, в результате погибли два человека.