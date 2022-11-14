Семилетний ребенок попал под колеса машины на переходе в Москве

Водитель каршеринга сбил семилетнего ребенка на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 14 ноября.
По данным ведомства, ДТП произошло на 4-ом Вятском переулке в районе дома №27. Семилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором не было светофора, когда на него наехал водитель арендованного автомобиля.
Ребенка госпитализировали с переломом правой голени и ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии. Перекрыта единственная полоса движения.
Другое ДТП произошло в ночь с 13 на 14 ноября. На Волгоградском проспекте в районе дома №157 столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четыре человека.