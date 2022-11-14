В ГИБДД объяснили нюансы недавних поправок в ПДД

Речь идёт о постановлении правительства РФ, которое внесло в Правила дорожного движения СИМ, то есть средства индивидуальной мобильности – электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Об изменениях в российских ПДД стало известно в начале прошлого месяца. Как Kolesa.ru сообщал ранее, новые нормы должны регулировать езду на так называемых «средствах индивидуальной мобильности»: в частности, указано ограничение скорости, перечислены правила движения по проезжей части и пешеходным переходам. Однако используемые законодателями трактовки вызвали немало вопросов. В итоге ГИБДД пришлось дать дополнительные разъяснения.

Колеса.ру

Напомним, поправки в ПДД вступают в силу 1 марта 2023 года. Согласно новым правилам, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства относятся к СИМ. Согласно тексту постановления правительства, для пользователей таких устройств максимальная разрешённая скорость будет ограничена отметкой 25 км/ч. Они обязаны подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно только лицам старше 14 лет.

Кроме того, согласно нормам, если мощность таких альтернативных транспортных средств превышает 250 Вт, а максимальная скорость больше 50 км/ч, их можно приравнять к мопедам и мотоциклам. То есть инспекторы могут отправлять тех, кто управляет этими СИМ, на медосвидетельствование на состояние опьянения, а также подвергнуть административному аресту, лишить нарушителей водительских прав через суд и т.д. Сейчас подобная практика уже применяется в некоторых регионах РФ.

Колеса.ру

Как сообщает «Коммерсант», в МВД дали разъяснение о том, как с начала следующей весны «будет выстроено правоприменение» в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности. Согласно ответу ведомства, водителей на СИМ, пойманных на нарушении ПДД, накажут штрафом в соответствии со статьёй 12.29 КоАП РФ: на 800 рублей, а в случае, если они оказались нетрезвыми – на 1-1,5 тыс. рублей. (аналогичные взыскания распространяются на велосипедистов).

В случае если пользователь СИМ создаст помехи в движении транспортных средств, то нарушение будет квалифицироваться по части 1 статьи 12.30 КоАП (наказание – штраф в размере 1 тыс. рублей). Также предусмотрена санкция для тех пользователей СИМ, которые сбили человека и по неосторожности причинили его здоровью вред лёгкой или средней тяжести: взыскание в размере 1-1,5 тыс. рублей (в соответствии с частью 2 той же статьи).

Колеса.ру

Важный момент: перечисленные виды наказания будут применяться только в том случае, если мощность двигателя электросамоката или другого СИМ меньше 250 Вт. Все средства индивидуальной мобильности с моторами с большей отдачей (а также те, которые при меньшей мощности способны разгоняться более 50 км/ч) относятся к категории L, то есть приравниваются к мопедам и мотоциклам. Чтобы ими управлять, нужны будут права с открытой категорией М и А.