Неуправляемая Tesla устроила смертельное ДТП на максимальной скорости

На прошлой неделе в китайской провинции Гуандун произошел инцидент с электрокаром Tesla, закончившийся смертью двух человек. Кроссовер Model Y во время парковки внезапно начал ускоряться, разогнавшись почти до 200 километров в час. Находившийся за рулем водитель не смог совладать с электрокаром, который пронесся по улицам на максимальной скорости, за полминуты преодолев около 2,6 километра. Остановить неуправляемую машину смогло только столкновение со зданием.
Причина инцидента пока не установлена, пишет Electrek со ссылкой на китайское издание Jimu News. Один из членов семьи водителя поделился со СМИ, что у электрокара была проблема с педалью тормоза.
По данным Reuters, Tesla уже отреагировала на инцидент: компания заявила, что поможет полиции в расследовании аварии. При этом ее представители указали, что стоп-сигналы Model Y не горели, когда электрокар несся на высокой скорости: это может значить, что водитель и не пытался затормозить.
Китай — второй по величине рынок для Tesla, но в последнее время дела там идут не лучшим образом. В третьем квартале 2022 года спрос на электрокары сократился на 50 процентов. В ноябре производитель попытался подстегнуть его льготными кредитами и страховыми субсидиями, а затем заметно снизил цены на Model 3 и Model Y. Однако громкая авария, ставшая одной из самых обсуждаемых тем в китайских СМИ, может стать нивелировать эти усилия.