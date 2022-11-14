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2 часа назад

Неуправляемая Tesla разогналась до максимальной скорости, устроив смертельное ДТП

Motor.ruиещё 1

На прошлой неделе в китайской провинции Гуандун произошел инцидент с электрокаром Tesla, закончившийся смертью двух человек. Кроссовер Model Y во время парковки внезапно начал ускоряться, разогнавшись почти до 200 километров в час. Находившийся за рулем водитель не смог совладать с электрокаром, который пронесся по улицам на максимальной скорости, за полминуты преодолев около 2,6 километра. Остановить неуправляемую машину смогло только столкновение со зданием.

Неуправляемая Tesla устроила смертельное ДТП на максимальной скорости
Фото: Motor.ruMotor.ru
На ролике, составленном из кадров с дорожных камер, видно, как водитель Tesla Model Y пытается припарковаться на обочине. Однако вместо остановки автомобиль выруливает обратно на дорогу, разгоняется и несется на высокой скорости, сбивая автомобили и мотоциклы. Судя по всему, водитель электромобиля пытался минимизировать ущерб, но избежать столкновений не удалось. В результате инцидента погибли двое человек, еще трое пострадали, а 55-летний владелец «Теслы» был доставлен в больницу с травмами.

Причина инцидента пока не установлена, пишет Electrek со ссылкой на китайское издание Jimu News. Один из членов семьи водителя поделился со СМИ, что у электрокара была проблема с педалью тормоза.

По данным Reuters, Tesla уже отреагировала на инцидент: компания заявила, что поможет полиции в расследовании аварии. При этом ее представители указали, что стоп-сигналы Model Y не горели, когда электрокар несся на высокой скорости: это может значить, что водитель и не пытался затормозить.

Китай — второй по величине рынок для Tesla, но в последнее время дела там идут не лучшим образом. В третьем квартале 2022 года спрос на электрокары сократился на 50 процентов. В ноябре производитель попытался подстегнуть его льготными кредитами и страховыми субсидиями, а затем заметно снизил цены на Model 3 и Model Y. Однако громкая авария, ставшая одной из самых обсуждаемых тем в китайских СМИ, может стать нивелировать эти усилия.

ДТП,Tesla,
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