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52 минуты назад

В Рязанской области в аварии с автобусом погибли три человека

Газета.Ru

Легковой автомобиль Ford Focus и пассажирский автобус Neoplan столкнулись в Рязанской области. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

Три человека погибли в ДТП на автодороге «Каспий»
Фото: УМВД РФ по Рязанской областиУМВД РФ по Рязанской области

Инцидент произошел в Александро-Невском районе на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий». В результате столкновения погибли водитель Ford и два его пассажира. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы. В момент аварии в автобусе находились девять человек.

Судя по фото, после ДТП автобус и легковушка съехали в кювет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

ДТП,Ford Focus,Ford,
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