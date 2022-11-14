Три человека погибли в ДТП на автодороге «Каспий»

Легковой автомобиль Ford Focus и пассажирский автобус Neoplan столкнулись в Рязанской области. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий». В результате столкновения погибли водитель Ford и два его пассажира. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы. В момент аварии в автобусе находились девять человек.