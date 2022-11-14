Mercedes-Benz врезался в табун лошадей на трассе

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в табун лошадей в Хакасии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария произошла вечером 12 ноября на 369 километре трассы «Енисей».
«Водитель Mercedes-Benz двигался со стороны Черногорска в сторону Красноярска. На пути иномарки оказались лошади, которых в темноте молодой человек не заметил. Четыре лошади погибли на месте, бирки тавро на животных отсутствовали», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за рулем автомобиля Mercedes-Benz находился житель Абакана. В результате аварии он получил тяжелую травму и доставлен в больницу. Ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости.