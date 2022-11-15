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1 час назад

В Подмосковье грузовик насмерть задавил своего водителя

Газета.Ru

Грузовой автомобиль насмерть задавил своего водителя в Подмосковье. Об этом сообщает ren.tv.

Водитель погиб под колесами своего грузовика
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел днем 14 ноября на 8-м километре Московского малого кольца. Мужчина ремонтировал свой грузовой автомобиль MAN. Однако перед началом работ не поставил машину на ручной тормоз. В результате грузовик покатился и насмерть задавил водителя, после чего съехал в кювет.

Погибшим оказался 32-летний водитель из Дагестана со стажем 11 лет. Его тело доставлено в морг Солнечногорска. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей трагедии.

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