Водитель погиб под колесами своего грузовика

Грузовой автомобиль насмерть задавил своего водителя в Подмосковье. Об этом сообщает ren.tv.

Инцидент произошел днем 14 ноября на 8-м километре Московского малого кольца. Мужчина ремонтировал свой грузовой автомобиль MAN. Однако перед началом работ не поставил машину на ручной тормоз. В результате грузовик покатился и насмерть задавил водителя, после чего съехал в кювет.