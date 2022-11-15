В Нижегородской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

9 человек пострадали во время аварии с пассажирским автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
ДТП произошло на трассе «Владимир-Муром-Арзамас», поблизости от населённого пункта Туртапки. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус выехал в кювет, после чего перевернулся. Из 19 пассажиров, которые находились в автобусе, 9 были госпитализированы.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы. В качестве причины произошедшего называют тяжелые погодные условия на дороге.
Ранее в городе Раменское Московской области произошло ДТП с грузовым автомобилем. Грузовая фура вылетела с моста и рухнула на дорогу под ним. ДТП произошло на шестом километре ЦКАД, около съезда на Егорьевское шоссе.