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1 час назад

В Нижегородской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Елена Прошина

9 человек пострадали во время аварии с пассажирским автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Нижегородской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло на трассе «Владимир-Муром-Арзамас», поблизости от населённого пункта Туртапки. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус выехал в кювет, после чего перевернулся. Из 19 пассажиров, которые находились в автобусе, 9 были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы. В качестве причины произошедшего называют тяжелые погодные условия на дороге.

Ранее в городе Раменское Московской области произошло ДТП с грузовым автомобилем. Грузовая фура вылетела с моста и рухнула на дорогу под ним. ДТП произошло на шестом километре ЦКАД, около съезда на Егорьевское шоссе.

ДТП,
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