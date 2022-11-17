В ДТП с автобусом под Мурманском погиб один человек

Автобус с дорожными рабочими в среду вечером съехал в кювет с трассы в Мурманской области, в результате ДТП пострадали четыре человека и один погиб, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении ГИБДД.
"В 22:20 в районе 26-го км дороги Кола - Серебрянская ГЭС автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на левый бок. По предварительной информации, в автобусе находились дорожные рабочие. В результате ДТП один человек погиб и четверо получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
В ГИБДД также отметили, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.