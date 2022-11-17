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2 часа назад

В ДТП с автобусом под Мурманском погиб один человек

ТАССиещё 2

Автобус с дорожными рабочими в среду вечером съехал в кювет с трассы в Мурманской области, в результате ДТП пострадали четыре человека и один погиб, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении ГИБДД.

В ДТП с автобусом под Мурманском погиб один человек
Фото: ТАССТАСС

"В 22:20 в районе 26-го км дороги Кола - Серебрянская ГЭС автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на левый бок. По предварительной информации, в автобусе находились дорожные рабочие. В результате ДТП один человек погиб и четверо получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД также отметили, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП,ГИБДД,
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