В ДТП с автобусом под Мурманском погиб один человек

"В 22:20 в районе 26-го км дороги Кола - Серебрянская ГЭС автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на левый бок. По предварительной информации, в автобусе находились дорожные рабочие. В результате ДТП один человек погиб и четверо получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.