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36 минут назад

Два грузовика столкнулись на МКАД  в районе Осташковского шоссе

Москва24

На внутренней стороне 91 километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, сообщается в телеграм-канале Дептранс.Оперативно.

Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Осташковского шоссе
Фото: Москва24Москва24

Как уточняется, из-за столкновения один из автомобилей загорелся. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Ранее сообщалось, что в Тульской области опрокинулся автобус, в котором находилось около 40 пассажиров.

Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон". До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД. Из-за этого были перекрыты три полосы из шести. Водителей призывали выбирать пути объезда.

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