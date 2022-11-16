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1 час назад

Потерявший сознание водитель протаранил семь машин в Краснодаре

Газета.Ruиещё 1

Семь автомобилей попали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Потерявший сознание водитель протаранил семь машин в Краснодаре
Фото: Telegram-канал Kub MashTelegram-канал Kub Mash

Инцидент произошел на улице Захарова. По предварительным данным, водителю седана BMW стало плохо, он потерял управление и автомобиль врезался в припаркованные машины. Несколько из них вынесло на рельсы. Из-за этого было остановлено движение трамваев № 2 и № 5.

Отмечается что на место аварии прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и медики. Виновник аварии отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что восемь машин столклись сегодня ночью на КАД в Санкт-Петербурге. В районе Рябовского шоссе столкнулись сначала два автомобиля, потом четыре, а затем снова два. В последней аварии два человека получили травмы, их доставили в больницу.

ДТП,BMW,
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