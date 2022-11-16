Потерявший сознание водитель протаранил семь машин в Краснодаре

Семь автомобилей попали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Фото: Telegram-канал Kub Mash Telegram-канал Kub Mash

Инцидент произошел на улице Захарова. По предварительным данным, водителю седана BMW стало плохо, он потерял управление и автомобиль врезался в припаркованные машины. Несколько из них вынесло на рельсы. Из-за этого было остановлено движение трамваев № 2 и № 5.

Отмечается что на место аварии прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и медики. Виновник аварии отказался от госпитализации.