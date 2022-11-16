На перекрестке улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы легковой автомобиль вспыхнул на дороге во время движения. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На появившемся видеоролике видно, как машина движется по трассе и в какой-то момент загорается. Водитель успевает сориентироваться и покинуть салон.

Позже пожарные потушили пламя. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за случившегося движение на юго-западе столицы затруднено, пояснили в Дептрансе.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.