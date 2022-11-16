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51 минуту назад

В Москве легковушка вспыхнула на дороге во время движения и попала на видео

Lenta.ruиещё 4

На перекрестке улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы легковой автомобиль вспыхнул на дороге во время движения. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На появившемся видеоролике видно, как машина движется по трассе и в какой-то момент загорается. Водитель успевает сориентироваться и покинуть салон.

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Позже пожарные потушили пламя. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за случившегося движение на юго-западе столицы затруднено, пояснили в Дептрансе.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на улице Кустанайская на юге Москвы семь автомобилей сгорели при пожаре.

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