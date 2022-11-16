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1 час назад

Водитель грузовика снес железнодорожный мост в российском регионе

Никита Бородкин

В Пермском крае водитель грузовика повредил железнодорожный мост. Как сообщает 59.ru, 15 ноября водитель самосвала попытался проехать с поднятым кузовом под перегоном Левшино — Голованово.

В результате инцидента произошло повреждение пролетного строения, а рельсо-шпальная решетка сместилась. Движение поездов пришлось остановить, а пригородные электрички временно ходили лишь до станции Голованово — после этого пассажирам приходилось пересаживаться на автобусы.

Через некоторое время на место прибыл восстановительный поезд, бригада которого к 16 ноября починила переправу. Сейчас обстоятельствах происшествия разбирается Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, что в мае на дороге Пермь — Екатеринбург произошла похожая авария. Тогда на 55-м километре трассы грузовик с поднятым кузовом снес пешеходный мост. Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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