Водитель грузовика снес железнодорожный мост в российском регионе

В Пермском крае водитель грузовика повредил железнодорожный мост. Как сообщает 59.ru, 15 ноября водитель самосвала попытался проехать с поднятым кузовом под перегоном Левшино — Голованово.

В результате инцидента произошло повреждение пролетного строения, а рельсо-шпальная решетка сместилась. Движение поездов пришлось остановить, а пригородные электрички временно ходили лишь до станции Голованово — после этого пассажирам приходилось пересаживаться на автобусы.

Через некоторое время на место прибыл восстановительный поезд, бригада которого к 16 ноября починила переправу. Сейчас обстоятельствах происшествия разбирается Уральская транспортная прокуратура.