Пьяный полицейский с четырьмя девушками в салоне попал в ДТП

За рулем попавшего в аварию автомобиля, в котором пострадали четыре девушки в Тюмени, оказался сотрудник полиции, сообщает сетевое издание «72.ру».

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Авария произошла еще 13 ноября на Старом Тобольском тракте, где белая легковушка врезалась в грузовой «Урал». В ДТП пострадал 28-летний сотрудник полиции, а также четыре девушки, которые вместе с ним находились в салоне машины (две 19-летние, 18 и 20 лет). Со ссылкой на источники сообщается, что перед ДТП компания каталась по городу и могла распивать алкоголь, а водитель сел за руль пьяным.

«По данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сообщили в региональном управлении МВД.

По информации издания, в ходе аварии полицейский получил тяжелые травмы и был отправлен в реанимацию. Состояние одной из пассажирок оценивается как средней степени тяжести, ее перевели в профильное отделение. Остальные пострадавшие были переведены на амбулаторное лечение, рассказали в департаменте здравоохранения.