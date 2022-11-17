Машина въехала в толпу курсантов полицейской академии в США

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу курсантов полицейской академии, которые совершали утреннюю пробежку. Как сообщает телеканал ABC7, в результате происшествия пострадали 22 человека.

Инцидент произошел 16 ноября, примерно в 6:30 по местному времени. Кадеты толпой шеренгой вышли на разминку в районе Уиттиер неподалеку от Миллс-авеню и Трамбол-стрит, когда в них въехал 22-летний мужчина за рулем внедорожника. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с уличным столбом.

Пятеро студентов находятся в критическом состоянии, еще четверо получили травмы средней тяжести. Остальные пострадавшие отделались легкими ранениями.