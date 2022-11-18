Пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку и уехал

Трагедия произошла в станице Старощербиновская. Мужчина, который работает помощником дежурного в щербиновском отделе полиции, сел нетрезвым за руль автомобиля Nissan Sunny и поехал в гости к своим друзьям. На улице Краснопартизанской он не заметил велосипедистку, 47-летнюю Лину, и сбил ее. После этого он уехал с места ДТП. Травмы оказались для женщины смертельными. Позже мужчину задержали.