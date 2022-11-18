Пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку и уехал

Пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Трагедия произошла в станице Старощербиновская. Мужчина, который работает помощником дежурного в щербиновском отделе полиции, сел нетрезвым за руль автомобиля Nissan Sunny и поехал в гости к своим друзьям. На улице Краснопартизанской он не заметил велосипедистку, 47-летнюю Лину, и сбил ее. После этого он уехал с места ДТП. Травмы оказались для женщины смертельными. Позже мужчину задержали.
Отмечается, что у погибшей осталось двое детей, у одного из них эпилепсия (10 лет), и одинокая бабушка-соседка, которую опекала Лина.