На МКАД столкнулись шесть автомобилей

В Москве столкнулись шесть автомобилей на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 1 км МКАД столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в левом ряду. Судя по фото, после ДТП два из 6 попавших в аварию автомобилей перекрыли соседний ряд. Движение осуществляется по 3 полосам из 5. В ведомстве рекомендовали водителям искать пути объезда.