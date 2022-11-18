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38 минут назад

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на МКАД

Газета.Ruиещё 2

В Москве столкнулись шесть автомобилей на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На МКАД столкнулись шесть автомобилей
Фото: Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

«На внутренней стороне 1 км МКАД столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в левом ряду. Судя по фото, после ДТП два из 6 попавших в аварию автомобилей перекрыли соседний ряд. Движение осуществляется по 3 полосам из 5. В ведомстве рекомендовали водителям искать пути объезда.

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