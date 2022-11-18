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1 час назад

Два автомобиля и автобус столкнулись на севере Москвы

Москва24иещё 2

На Левобережной улице на севере столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

Два автомобиля и автобус столкнулись в Москве
Фото: Москва24Москва24

Уточняется, что сначала столкнулись автобус и автомобиль Kia, после чего последняя машина врезалась в стоящий Hyundai.

"В результате дорожной аварии пострадала девочка-пассажир автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве", – говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобной области. Пострадавшую доставили в медучреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга сбил 7-летнего мальчика возле дома 27 в 4-м Вятском переулке Москвы. По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали после столкновения трех автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Две из трех попавших в ДТП машин – такси.

ДТП,Hyundai,Kia,ГИБДД,
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