Два автомобиля и автобус столкнулись в Москве

На Левобережной улице на севере столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

Фото: Москва24 Москва24

Уточняется, что сначала столкнулись автобус и автомобиль Kia, после чего последняя машина врезалась в стоящий Hyundai.

"В результате дорожной аварии пострадала девочка-пассажир автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве", – говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобной области. Пострадавшую доставили в медучреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга сбил 7-летнего мальчика возле дома 27 в 4-м Вятском переулке Москвы. По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.