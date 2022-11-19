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3 часа назад

Автомобиль столкнулся с поездом в Армении

Мир24иещё 1

На севере Армении произошло столкновение автомобиля и поезда. По предварительным данным, погибли четыре человека, передает ТАСС.

Автомобиль столкнулся с поездом в Армении
Фото: Мир24Мир24

Авария произошла в Лорийской области. В пресс-службе МЧС Армении сообщили, что вечером 18 ноября на 14-м километре автодороги Памбак-Ваагни автомобиль съехал с объездного моста и упал на железнодорожные пути, где столкнулся с товарным составом.

По предварительным данным, погибли один мужчина и три женщины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в октябре в Австрии грузовой поезд врезался в школьный автобус. А в ноябре поезд столкнулся с иномаркой на юге Казахстана, погибли шесть человек.

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